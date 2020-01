Welmoed Sijtsma voelde druk voor start Op1

Hoewel Welmoed de belangstelling begrijpt, en ze er zelf ook in Goedemorgen Nederland aandacht aan zou hebben besteed, vindt ze dat het wel heel groot werd gemaakt. „Ik dacht: wat ga ik in hemelsnaam doen? En dan was er ook nog eens live-publiek en dat is eigenlijk niets voor mij”, zegt de presentatrice in Veronica Magazine.

Maar haar eerste aflevering, bijna vier weken geleden, ging goed. „Op de dag zelf bouwde de spanning zich op, zat ik in de zenuwen tijdens de schmink en kreeg ik op het laatste moment te horen dat er nog van alles was veranderd. Maar wat heel chill was: toen de eerste woorden over tafel gingen, was het weg. De knop ging meteen om.”

Chemie

Welmoed vormt Sander Schimmelpenninck het vaste duo op donderdag. De NPO zette de twee naast elkaar neer en dat bleek een goede match. „We hadden chemie, konden meteen goed met elkaar opschieten. Ik heb wel nog gevraagd: mocht Sander kiezen met wie hij wilde? Nou, zo was het dus niet gegaan. Ik weet wel dat de NPO Sander graag wilde, toen zijn ze gaan kijken naar het best klikkende duo. Je moet natuurlijk wel bij elkaar passen.”

Ondanks hun verschillende karakters bevalt de samenwerking. „Ik ben nuchter en dat is goed, naast hem. Hij kan een hautaine opmerking maken over ’deeltijd prinsesjes’ vanuit zijn mannetjes-bubbel waar mensen van opschrikken. Alsof alle problemen zijn opgelost als we allemaal fulltime werken en alleen daar nog mee bezig zijn. Hoe fijn is het niet als je niet de pleuris werkt en ook een beetje geniet van het leven?” Op dat soort momenten geeft Welmoed haar collega wel even een ’elleboogstootje’. „Ik vind het ook leuk om hem een beetje te prikken, een beetje belachelijk te maken. Hij doet dat ook met mij. En dat is prima.”