’Meghan moet haar vader geheel negeren’

In het gesprek uitte Markle scherpe kritiek op zijn dochter Meghan, haar man prins Harry, koningin Elizabeth en de hofhouding van ’die stoffige kroon’. Hij kon maar beter dood zijn, zo stelde hij heel melodramatisch, dat zou voor iedereen het beste zijn.

In Australië, waar prins Harry en Meghan in oktober op bezoek gaan, is het vraaggesprek ook niet onopgemerkt gebleven. Op de nieuwssite News.com opperde journalist en schrijver Angela Mollard dat Meghan na deze jongste uitbarsting van haar vader geen andere optie rest dan hem geheel te negeren. „Hij heeft het alleen aan zichzelf te wijten als hij haar nooit meer ziet.”

Furieus

Meghan en Harry kunnen niet in vertrouwen met hem praten, aldus Mollard. Dat heeft Markle eerder al aangetoond. „Alles wat ze vertellen, van een kinderwens tot details van haar nieuwe leven, kan meteen worden doorgegeven aan de pers. Als ze hem niet ziet, wordt ze natuurlijk ook veroordeeld als koud en kil, maar het is niet Meghan die haar vader de rug heeft toegekeerd, maar Thomas die zijn dochter in de kou heeft laten staan en verraden.”

Ook in andere media kreeg Markle de volle laag. Volgens de Britse tabloid de Daily Star is de koninklijke familie ’furieus’ over de weinig vleiende uitlatingen. Het zal overigens niet voor het laatst zijn dat Meghan’s vader aan het woord komt. Hij zei in het interview dat niemand hem de mond kan snoeren, ondanks eerdere beloften niet meer met de pers te praten.