Yolanthe uit de kleren voor sexy shoot

Yolanthe, die tegenwoordig met zoon Xess Xava in Los Angeles woont, werd door lezers van het blad al meerdere keren uitgeroepen tot ’meest sexy vrouw van Nederland’, waar ze dan ook met veel plezier op terugkijkt.

„Toen we deze shoot deden dacht ik veel aan die periode”, zegt ze in FHM. „Het was een beetje alsof ik terug in de tijd ging. Een ontzettend leuke tijd waarin er in korte tijd ontzettend veel gebeurde in mijn werk- en privéleven. Ik denk dat ik nu, ondanks alles, veel stabieler in het leven sta. Ik ben wijzer geworden door te vallen en weer op te staan.”

"Je staat daar toch in een gazen rok met alleen een tandenborstel"

Het was voor de single Yolanthe wel weer even wennen om zo sexy op de gevoelige plaat te worden vastgelegd. „Ik heb wel eens sexy shoots gedaan, maar nog nooit zoals deze. Ik doe eigenlijk nooit meer zulke pikante shoots, dus dat was wel even wennen. Je staat daar toch in een gazen rok met alleen een tandenborstel, haha. Maar ik weet dat het een chique, sensuele en arty foto wordt. Met die gedachte ben je gelijk al een stuk comfortabeler en was het heel erg leuk.”

Te dun

Dat Yolanthe al jarenlang in topvorm is, mag geen geheim heten. „Dat gaat eigenlijk terug naar tien jaar geleden toen ik ging trouwen”, vertelt ze. „Mijn zussen en moeder zeiden altijd: ’Op je trouwfoto’s moet je fit zijn, want dat zijn de foto’s waar je altijd naar blijft kijken.’ Toen ben ik begonnen met trainen en op mijn voeding gaan letten. In de jaren daarvoor kon je mijn ’trainingen’ eigenlijk niet echt serieus nemen en ik at gewoon de hele dag waar ik zin in had. Door die veranderingen begon ik mijn lichaam beter te leren kennen en ook te voelen hoe mijn lichaam veranderde.”

"Ik schrik soms als ik foto’s van mezelf zie"

De ex van Wesley Sneijder geeft aan periodes te hebben gehad dat ze merkte dat ze minder goed in haar vel zat. „Ik besteedde niet genoeg aandacht aan mijn gezondheid en kreeg daardoor een ingevallen gezicht en ik vond mezelf bepaalde periodes veel te dun. Ik schrik soms als ik die foto’s zie, maar dat was geen bewuste keuze. Ik besefte dat ik door situaties in mijn privéleven emotioneel uit balans was en dat had uiteindelijk ook effect op mijn uiterlijk, ik heb door de jaren heen geleerd dat het belangrijk is om mijn lichaam sterk te houden.”