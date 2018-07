Jeroen van Koningsbrugge maakt ruzie nadat hij ’BN’er’ genoemd is

Het begon allemaal toen Van Koningsbrugge zijn vlucht met KLM geannuleerd zag worden. Hij kreeg niet direct antwoord op zijn vragen, dus klaagde hij op Twitter: „Hoe kan het dat je vlucht is gecancelled maar je niemand kan bereiken voor hulp/advies?!?!”. Hij tagde KLM in het bericht, die na vijf minuten liet weten dat twitter geen live chatfunctie is en dat ze alle inkomende berichten zo snel mogelijk afhandelen.

Een andere volger wijst Jeroen erop dat KLM op de drukste dag van het jaar op Schiphol misschien niet iedereen binnen een paar minuten te woord kan staan. „Waarom denken BN’ers dat als zij gillen iedereen in de houding springt?”.

Dat is tegen het zere been van de komediant. Hij reageert furieus en ogenschijnlijk zonder enige zelfbeheersing terug: „Dat is gewoon de service die ze iedereen bieden. Waarom zijn er altijd knuppels die hun vooringenomen bek niet kunnen inhouden en het ineens hebben over BN’ers?”.

En het bleef nog lang onrustig op de tijdlijn van Van Koningsbrugge.