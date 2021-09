Fans bezorgd om gezondheid Phil Collins na tv-interview

Collins was met de andere mannen van Genesis te gast in het programma om te praten over hun aankomende tour. De 70-jarige Collins kampt al jaren met fysieke problemen en treedt zelfs al even op in een rolstoel. Tijdens het gesprek gaf hij toe dat hij niet eens meer drumstokjes kan vasthouden. Om die reden neemt zijn 20-jarige zoon de drums voor zijn rekening. „Ik heb wat fysieke beperkingen, wat erg frustrerend is. Ik zou graag op het podium spelen samen met mijn zoon.”

Het tv-optreden leidde op Twitter al snel tot bezorgde reacties. „Ik weet niet zeker of een tour een goed idee is”, schreef een fan. Een ander, die zich tot Phil zelf richtte, schreef: „Ik ben al mijn hele leven fan van je en ben geschokt en verdrietig om hoe zwak je eruit zag. Ik bid en wens je het beste.”