Hollywoodster portretteert president Zelenski in ’Superpower’ Sean Penn: ’Oekraïners zijn de Beatles van vandaag’

BERLIJN - „Ik ga me niet verontschuldigen voor het kiezen van een kant”, zegt Hollywood-ster Sean Penn over zijn Oekraïne-documentaire Superpower, gemaakt met coregisseur Aaron Kaufman. Begonnen als een menselijk portret van de Oekraïense president Volodimir Zelenski veranderde hun film tijdens het draaien ervan onverwacht ook in het verslag van een invasie.