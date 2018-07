Madonna wil geld voor zestigste verjaardag

Niet voor zichzelf, maar voor kansarme kinderen in Malawi. De Queen of Pop heeft een speciale inzamelingsactie voor haar liefdadigheidsinstelling Raising Malawi in het leven geroepen. „Ik heb een sterk verlangen om kwetsbare kinderen een liefdevol gezin te bieden”, legt Madonna uit op haar Facebookpagina. Ze wil haar fans, haar ’wereldwijde familie, graag verbinden met het „prachtige land” Malawi „en de kinderen die onze hulp het meest nodig hebben.” „Ik kan geen mooier cadeau bedenken.”

Sinds maandag kan tot eind augustus gedoneerd worden via Facebook. Honderd procent van het geschonken geld gaat naar het Home Of Hope-weeshuis, dat kinderen opvangt op het platteland van Malawi.

„Elke dollar die wordt ingezameld gaat rechtstreeks naar maaltijden, scholing, kleding en gezondheidszorg”, belooft Madonna, die vier kinderen uit Malawi adopteerde en al jarenlang geld ophaalt voor het Afrikaanse land. „Ik wil samen met mijn vrienden, fans en supporters het leven van Malawische kinderen veranderen. Ik wil ze laten weten dat er van ze wordt gehouden, dat ze worden gekoesterd en dat ze worden beschermd.”