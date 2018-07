Demi Moore schokt publiek met harde Weinstein-grap

„Bruce Willis heeft vóór zijn rol in Pulp Fiction Harvey Weinstein opgezocht in zijn hotelkamer... Hij kwam slingerend met een ball gag thuis en.... hij kreeg de rol!”, zegt Demi Moore, in een wel heel gewaagde grap tijdens The Roast die zondagavond in Amerika werd uitgezonden. TMZ deelde het fragment.

Het publiek schaterde, maar een enkeling in de zaal was zichtbaar geschokt. Sommigen zullen zich afvragen of de Weinstein-grap niet te vroeg komt, na alle misbruikschandalen die vanaf oktober vorig jaar opdoken en die begonnen met de beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein.

Vanavond is de uitzending in Nederland te zien op Comedy Central om 20.00 uur.