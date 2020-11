Ⓒ ANP/HH

Sinds haar deelname aan Oh Oh Cherso is het leven van Samantha de Jong volop in de schijnwerpers geweest. Na jaren van behoorlijk wat ’downs’, waaronder een ernstig auto-ongeluk, lijkt er eindelijk met het huwelijksaanzoek van Gerrit en de komst van baby Djemino licht aan het einde van de tunnel.