Oud-omroepbaas en presentator Klaas Samplonius (75) overleden

Samplonius werkte ruim een halve eeuw in de Nederlandse journalistiek. Hij begon zijn loopbaan meteen na zijn middelbare school als schrijvend journalist bij de Zwolse Courant, dagblad Trouw en het Algemeen Dagblad. In de jaren zeventig maakte hij de overstap naar Hilversum. Hij begon als presentator bij Radio Noordzee, maar maakte daarna snel de overstap naar de AVRO, de NOS en de TROS.

De Zwolse journalist begon op de redactie van Met het oog op morgen, maar werd daarna gevraagd om deel uit te gaan maken van het presentatorenteam. Ook was Samplonius jarenlang de stem van programma's als NOS Langs de Lijn en Rado Tour de France en geldt hij als een van de eerste royalty-watchers in Hilversum. Ook stond hij aan de wieg van het actualiteitenprogramma TweeVandaag, als eindredacteur en als presentator.

Latere jaren

Hij maakte in de jaren negentig de overstap naar meer leidinggevende functies. Samplonius was zendercoördinator van Radio 1 en plaatsvervangend directeur radio bij de TROS. Van 2007 tot 2010 was de Zwollenaar directeur van RTV Drenthe. Een van zijn doelen was om vooral regionale sport een belangrijker rol op de zender te geven.

In 2010 ging hij met pensioen en werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn pensioen werkte Samplonius nog sporadisch mee aan radioprogramma's van de NTR. Samplonius was de afgelopen jaren voorzitter van de Stichting Omroephistorie. Het is niet bekend waaraan de journalist is overleden.