Michael Douglas: ‘Ik geniet van elke nieuwe dag!’

Michael Douglas met zijn gezin, echtgenote Catherine Zeta-Jones, dochter Carys en zoon Dylan, en moeder Anne bij de honderdste verjaardag van zijn vader, filmlegende Kirk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Door zijn zeldzame ziekte had hij al zes jaar dood kunnen zijn. MICHAEL DOUGLAS (73) had tongkanker, maar maakt nu weer films alsof zijn leven destijds niet volledig op zijn kop stond. Zijn nieuwste, Ant-Man and the Wasp, wordt door critici zelfs tot zijn beste gerekend. Maar het besef dat hij er bijna geweest was, is er nog elke dag.