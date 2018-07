Nadia Moussaid trekt maar iets minder kijkers dan Jinek

Daarmee trekt Nadia Moussaid maar iets minder bekijks dan Eva Jinek, die met zwangerschapsverlof is en bereikt ze een vergelijkbare positie in de dagelijkse top 25. Vrijdagavond zagen 838.000 Nederlanders hoe Eva voorlopig afscheid nam van haar publiek, een weekje eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Haar bloeddruk begint op te lopen, wat Eva deed besluiten nu al te stoppen met Jinek.

De voorlopig laatste Jinek trok veel kijkers vanwege het interview met Bill Clinton. De voormalig president van de Verenigde Staten was vorige week in Nederland vanwege de internationale Aidsconferentie die plaatsvond in Amsterdam. Vorige week maandag stemden 736.000 kijkers af op Jinek.

Omroep MAX scoorde maandagavond weer met We zijn er bijna. Het reisprogramma met ouderen trok 1,4 miljoen kijkers, iets minder dan de 1,5 miljoen die vorige week inschakelden voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ook Groeten van MAX trok veel bekijks: ruim 1,1 miljoen. Daarmee staan de twee MAX-programma’s op de tweede en derde plek van de kijkcijfer top 25. De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat maandagavond 1,5 miljoen kijkers trok.