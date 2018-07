Boris Becker praat voor eerst op tv over scheiding en geld

Informeel gekleed in t-shirt en jeans en met een spiekbriefje in zijn hand komt hij bij de studio aan, om die later te betreden in overhemd en jonglerend met wat tennisballen. Daar vertelt de tennislegende dat men ’er bij het geven van het ja-woord natuurlijk voor gaat om levenslang samen te zijn’. „Ik ben echter niet alleen in dit spel, dat men huwelijk noemt. Het doet pijn. Maar we zullen een goede oplossing vinden.”

Hij bekent ruiterlijk dat hij en zijn ex-vrouw Lilly op dit moment niet goed samen kunnen, en dat hij dit als een slechte tijd ervaart, al hebben ze veel goede momenten samen gedeeld. Dat de politie er laatst zelfs aan te pas moest komen in hun relatie, wijt hij aan haar temperamentvolle karakter.

Paar euro’s

Op een verzoening durft hij niet te hopen, de relatie met Lilly Becker zal alleen voortduren omdat ze beiden ouders zijn van hun zoon Amadeus (8). De strijd om de voogdij mag op dit moment bezig zijn, Boris Becker belooft dat hij op hun zoon net zo goed zal passen als hij ook op zijn andere kinderen gedaan heeft. „Mijn vrouw zal er goed vanaf komen, maar het moet wel eerlijk gaan. Ik kan ook niet meer betalen dan ik heb. Een paar euro’s en ponden heb ik nog wel, maar niet meer zoveel als tien jaar geleden.”

Boris heeft uit een eerste huwelijk met fotomodel Barbara Feltus twee zonen en kreeg een dochter uit een affaire in 2000 met Angela Ermakowa. De vele geruchten over nieuwe vrouwen waarmee hij gezien werd, ontkent hij; zijn grootste zorg is nu immers zijn gezin, met name zijn jongste zoon Amadeus. „Van liefde kan nu geen sprake zijn, maar er komt een moment dat ik er weer klaar voor ben.”