Johan Derksen: ’Onzin om bang te zijn voor De Mol’

In gesprek met Veronica Magazine vertelt het drietal hoe het aankijkt tegen de komende samenwerking met De Mol. „Wij hebben geen last van autoriteitenvrees”, zegt Derksen. „Ik vind het ook echt onzin om bang te zijn voor John de Mol. We respecteren hem zeer, hoor. De man heeft het natuurlijk ook fantastisch gedaan. Maar al die cowboyverhalen hier uit Hilversum dat iedereen in de stress raakt als John het pand betreedt... Wat een flauwekul.”

Ⓒ Veronica Magazine

Terwijl de besnorde voetbalanalist zich met collega Van der Gijp enigszins afzijdig hield van alle onderhandelingen, was het Genee die zijn poot stijf hield. „Wilfred is onze zakelijke leider”, weet Derksen. „Die heeft een waterdicht contract geregeld. John mag ons een hand geven, maar meer mag hij niet doen aan ons programma.”

Strafbare zaken

De Mol ging ver voor een handtekening van de voetbalmannen en dat bood volgens presentator Genee mogelijkheden. „Hij wilde ons graag hebben en dan kun je wat makkelijker afspraken maken. En hij weet ook wel dat de kracht van het programma juist de eigenzinnigheid is en dat we alles kunnen zeggen. Ja, geen strafbare dingen natuurlijk, zoals over zaken als kinderporno, maar wij hebben al die jaren gezegd wat we wilden en hij snapt echt wel dat je daar niet aan moet gaan sleutelen. Ik heb voor de zekerheid, toen we gingen tekenen, tot drie keer toe tegen hem gezegd: ’John, je weet het echt zeker? Weet waar je aan begint, je kunt nu nog terug!’ Maar hij bleef erbij, hij wist wat hij deed.”

Hoewel Derksen met zijn 70 jaar de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruimschoots heeft bereikt, weet de oud-hoofdredacteur van Voetbal International niet van ophouden. „Ik wilde er ook mee stoppen. Maar oom John eiste dezelfde samenstelling. Hij zei: ’Als één van jullie afhaakt, dan doe ik het niet’. Dus toen heb ik gezegd: ’Nou, dan gaan we met zijn drieën vier jaar verder’. En daar was iedereen blij mee. Behalve mijn vrouw.”