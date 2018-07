SHOCKING: Geobsedeerde Kylie Jenner-fan spuit lippen kapot

Zijn eerste fillers nam hij al op zijn zestiende, schrijft Daily Mail, zelfbewust als hij zich was van zijn natuurlijke dunne lippen. Nu is hij vierentwintig en en al die tijd nam hij elke twee tot drie maanden een lipinjectie. „Ik heb wel eens wat problemen gehad met fillers die eruit kwamen, omdat er al teveel in zat.”

„En mijn lippen zijn in het midden wel eens wat ingezakt. Ze zijn ook wat gekneusd door het formaat.” Ondanks deze gevolgen, wil James Holt, niet stoppen met het opspuiten van zijn lippen. Hij is bang dat hij er dan weer saai en plat uitziet.

Ook onderging de Kylie Jenner-fan twee neusoperaties, vulde hij zijn kaken op en liet hij zijn rug groter maken. Zijn tanden worden gebleekt en hij spuit Botox in zijn oksels tegen zweten. Een volgende neusoperatie en het recht laten trekken van zijn tenen staan op de agenda. Suikeroompjes zijn maar wat bereid te betalen voor zijn operaties, liet hij weten.

„Ik zal nooit stoppen met plastische chirurgie, ik denk niet dat ik ooit gelukkig zal zijn met mijn gezicht of mijn lichaam. Met deze fake-look voel ik me in elk geval prettiger. Ik wil opvallen en er anders uitzien, niet zoals iedereen. Mensen kijken om op straat en staren en daar ben ik aan gewend geraakt. Soms komen er zelfs mensen naar me toe om me naar mijn lippen te vragen.”