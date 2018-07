Temptation-Tim gevraagd voor pornofilm

Tim zou namelijk een aanbod hebben gekregen voor een rol in een erotische film. „Ik werd gecontacteerd voor een pornofilm. Door de zelfverklaarde opvolgster van Dennis Black Magic”, vertelt hij in het Belgische blad Dag Allemaal.

Maar de verleidingspogingen van het blonde model en pornoproducente, Elise van Vlaanderen zou Tim wel hebben weten te weerstaan. „Ik heb vriendelijk bedankt”, laat hij weten. Het is ook maar de vraag of Tim op dit moment fysiek in staat was geweest films te maken waar, zoals Van Vlaanderen zelf beschrijft, ’de spetters vanaf vliegen’. De 31-jarige Belg lag begin deze maand nog met een hernia en een kapotte nekwervel in het ziekenhuis.