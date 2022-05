Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste tien dagen in de cel zitten erop Becker leeft nu van elf euro... per week!

Door Sander Tromp

Hier slijt Boris Becker, de gevallen tennisheld, nu zijn dagen. Ⓒ Getty Images

Tennislegende Boris Becker heeft zijn eerste tien dagen in de gevreesde gevangenis Wandsworth in Zuid-Londen erop zitten. Daar verblijft hij, op slechts een paar kilometer van zijn geliefde Wimbledon, na tot tweeënhalf jaar cel veroordeeld te zijn voor faillissementsfraude. Er is inmiddels goed, maar ook slecht nieuws.