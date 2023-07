Premium Het beste van De Telegraaf

Intense video over misbruik met zanger Rammstein tóch online gezet

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Zangeres Kovacs Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De videoclip van de indringende song Child of sin, die over seksueel misbruik gaat, is dit weekend online gezet. Het is een duet van de Nederlandse zangeres Sharon Kovacs (33) met Rammstein-zanger Till Lindemann (60).