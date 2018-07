’Catherine is Meghan’s grootste steun in familievete’

De 70-jarige Thomas verwijt zijn dochter dat ze alle banden met hem heeft doorgesneden. Op geen enkele manier kan hij haar bereiken. Halfzus Samantha deed al een emotionele oproep aan Meghan om hem te bezoeken, omdat hun vader anders zou ’sterven van verdriet’.

Volgens verslaggever Katie Nichols van Vanity Fair, mag Meghan dan niet in het openbaar gereageerd hebben, maar weten insiders dat ze erg in de war is van alle commotie. Gelukkig heeft ze aan schoonzus Catherine een ware steun in haar nieuwe leven tussen de paleismuren. Ook Harry zou opgelucht zijn dat de twee nu zo’n hechte band vormen. Hun opbloeiende vriendschap is goed te zien op foto’s van hen tijdens Wimbledon eerder deze maand.

Tijdens Wimbledon was duidelijk te zien hoe hun vriendschap opbloeit Ⓒ Hollandse Hoogte

Thee drinken

„Ze zijn erg verschillend”, vertelt een bron, „maar ze kunnen verrassend goed met elkaar opschieten.” Wat de twee jonge vrouwen, beiden 36 - Meghan wordt komende zaterdag 37 - wel met elkaar gemeen hebben, is een liefde voor honden, tennis en tijd doorbrengen op het platteland.

De twee delen een voorliefde voor tennis en bellen wekelijks met elkaar Ⓒ Hollandse Hoogte

Catherine weet zelf maar al te goed waar Meghan nu doorheen moet. Ze doet daarom haar uiterste best om er voor Meghan te zijn en haar in de nieuwe sociale kringen te betrekken. Zo heeft ze haar Amerikaanse schoonzusje uitgenodigd in haar appartement op Kensington Palace om samen thee te drinken. Ook hielp ze Meghan in contact te komen met de Britse designer Emilia Wickstead.

En als echte (schoon)zusjes bellen ze wekelijks met elkaar. „Catherine leeft erg mee met Meghan nu ze het zo moeilijk heeft met haar vader.”

Catherine betrekt Meghan in haar sociale kringen Ⓒ Hollandse Hoogte