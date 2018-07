Zanger Mick Harren nog twee weken vast

Deze krant onthulde eerder deze week dat Mick Harren afgelopen weekend is aangehouden, nadat hij zijn voormalige stiefzoon – de zoon van zijn ex-vrouw Pascale – in een bomvolle uitgaansgelegenheid met een vuurwapen had bedreigd. Volgens getuigen zette de zanger een pistool tegen het hoofd van de 24-jarige Joey, die Harren had gevraagd zijn moeder met rust te laten.

Harrens zoon Bowy beweert echter dat het zijn voormalige stiefbroer is die zijn vader bedreigt. Na publicatie van het verhaal vertelde de eveneens 24-jarige Bowy aan De Telegraaf: „Joey gedroeg zich erg agressief. Mijn vader bleef aanvankelijk rustig, maar toen Joey hem te lijf wilde gaan met een stoel of een barkruk, sloegen bij Mick de stoppen een beetje door. Hij haalde een neppistool uit zijn broekzaken toonde dat aan Joey. Die schrok natuurlijk en ging uit pure pesterij – terwijl er feitelijk weinig aan de hand was – naar het politiebureau om aangifte te doen van bedreiging met een pistool door Mick.”

De zanger zou volgens zijn zoon aan de politie hebben verklaard dat hij ’slechts’ een speelgoedpistool droeg. Bowy voegt eraan toe dat er al enige tijd sprake is van een flinke ruzie tussen zijn vader en Joey. „Hij wordt al jaren bedreigd door zijn stiefzoon en mogelijk heeft ook de nieuwe vriend van Pascale er wat mee te maken. Ik ben erbij geweest dat mijn vader rare anonieme telefoontjes kreeg in de auto. Maar volgens de politie is dat niet te traceren. Joey heeft zelfs een keer bij mijn vader voor de deur gestaan met een revolver. Maar omdat er geen camerabeelden van zijn, kunnen we het niet bewijzen.”