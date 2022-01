Kris Jenner ontwijkt vraag over Kim Kardashian en Pete Davidson

Hoewel Kim en Pete nu al zo’n twee maanden in zowel New York als Los Angeles regelmatig samen zijn gezien, wordt er vanuit de familie niet gereageerd op vragen over hun relatiestatus. „Kris waakt niet alleen als moeder maar ook als manager over haar dochters. Ze weet als geen ander hoe ze de aandacht op iets kan vestigen of juist kan afleiden. De verloving van dochter Kourtney met Travis Barker werd breed uitgemeten in de pers en ook opgenomen voor hun nieuwe realityserie die eraan komt. Daar was dus ook zakelijk iets uit te halen”, aldus een bron.

„Zij beschermt te allen tijde de merknaam die haar gezin heeft opgebouwd en alle submerken die daaronder vallen. Natuurlijk wil iedereen weten hoe het nou precies zit met Kim en Pete, maar na alle strubbelingen die Kim en Kanye hadden tijdens hun huwelijk let ze een stuk beter op met wat er naar buiten gebracht wordt.”