Tina Turner: Een ROOS voor haar dode zoon

Een heftig moment voor Tina Turner, wanneer zij haar overleden zoon Craig eert op volle zee. Ⓒ Instagram

Voor een moeder is er niets ergers dan haar kind te verliezen, TINA TURNER (78) ervaart dat niet anders. Na afloop van een modeshow in Parijs kreeg zij begin juli het hartverscheurende bericht dat duizenden kilometers verderop, in Los Angeles, haar oudste zoon CRAIG (59) een einde aan zijn leven had gemaakt.