’Michael haalt kinderen weg bij BARBIE’

Sinds hij terugkeerde in Den Haag heeft de horecaondernemer - alsof hij nog niet genoeg ’aan zijn hoofd’ had - een schoonheidsoperatie ondergaan, maar zich daarnaast vooral ingespannen om de zorg voor de kinderen voortaan op zich te kunnen nemen.

„Wat bijna niemand weet, is dat dit al de DERDE KEER was dat Samantha zich van het leven wilde beroven”, vertelt hij PRIVÉ. „Maar bracht ze de eerste keer de kinderen van tevoren nog naar haar ouders, deze laatste keer was onze zoon MILANO er gewoon bij! Je moet er toch niet aan denken dat zij hem de volgende keer in haar wanhoop meeneemt als ze weer wat onderneemt!”

Om die reden hoopt Michael te bewerkstelligen dat zijn ex-vrouw, met wie hij redelijk contact heeft, nu wordt gedwongen eerst helemaal aan zichzelf te werken en de zorg voor de kinderen voorlopig aan anderen te laten. Zelf vindt hij zich de aangewezen persoon om er te zijn voor zijn kinderen, die met hun vaak labiele moeder - bewust en onbewust - het nodige hebben meegemaakt. Het stel heeft, nu nog op vrijwillige basis, overleg met verschillende instanties die de laatste maanden bij Barbie een oogje in het zeil hielden. Dat deden ook haar ouders en zijn eigen vader en moeder, maar de opa’s en oma’s zijn na alle problemen rond de overspannen tv-ster aan het einde van hun Latijn en hopen nu ook dat er voor ANGELINA en Milano een definitieve oplossing wordt gevonden.

Leerplichtig

Die leek er in februari al te zijn, toen Michael de twee meenam naar Spanje, waar hij in Carihuela een doorgaans drukke kroeg bestiert. Voor de kleine Milano was dat geen probleem, omdat die nog niet leerplichtig is, maar zijn zus van zes is dat wel. Een tijdelijke oplossing was dat zijn nieuwe vriendin NAOMI haar les kon geven, maar al na een paar weken gingen de kinderen op aanraden van de hulpdiensten toch weer naar hun moeder die in staat werd geacht voor ze te zorgen.

Michael werd min of meer buitenspel gezet toen Barbie ook de paspoorten van de twee kreeg en Michael geen kant met ze op kon. Maar nu het vorige week weer misging zijn de kansen gekeerd. De politie doet onderzoek naar wat zich precies in Sams appartement heeft afgespeeld en deed onder andere onderzoek naar vingerafdrukken. Michael twijfelt onomwonden aan het verhaal dat er twee onbekende mannen bij haar op bezoek zouden zijn geweest die haar zouden hebben gedrogeerd.

Hij zegt: „Er is nu dat verhaal dat ze gedrogeerd is, dat iemand iets in haar drankje heeft gedaan. Als ze dat vertelt, hoeft ze niet naar een afkickkliniek. Maar als ze gewoon weer zelf heeft gebruikt, met iemand die op bezoek was, dan wordt dat wel de hoogste tijd. Het leven is ook allemaal niet makkelijk voor haar, maar het is de hoogste tijd dat er wordt ingegrepen en dat niemand meer in haar mooie praatjes en goede voornemens trapt. Ze moet gewoon geholpen worden, anders wordt ze niet oud.”

Morgen is een bijeenkomst waarin de beslissing valt of Michael zijn kinderen mee naar Spanje kan nemen. „Het paspoort van Milano heb ik inmiddels terug. Als die beslissing over Angelina ook gunstig uitvalt, ben ik meteen weg. Mijn kroeg moet weer open! In het hoogseizoen een ruime week omzet missen... dat is natuurlijk hartstikke slecht.”