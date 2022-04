Dit droegen koningin Máxima en de prinsessen

Koningin Máxima droeg een outfit van het Belgische modehuis Natan, bestaande uit een knalroze jurk van crêpe zijde: een mouwloze jurk met losse cape erover. Die vloog overigens door de wind een paar keer de lucht in, maar werd door Amalia weer razendsnel gestyled. Máxima had verder haar beige cape om, een favoriet kledingstuk. En als accessoires een zachtroze hoed en een suède clutch en dito schoenen. Verder weinig opsmuk, maar schijn bedriegt, want de rozenkwarts armband die ze droeg, is een erfstuk van koningin Juliana dat aanvankelijk een collier was. Ook de bijpassende oorbellen van rozenkwarts horen erbij.

Ⓒ ANP/HH

Amalia koos voor een trendy, gebroken wit gestreept linnen pak van Max Mara met taupe grote strepen en daaronder een taupekleurige top. De broek daarvan kostte 439 euro, het jasje 819 euro. De wijdvallende pijpen kan zij goed hebben, aangezien ze lekker lang is. De caramelkleurige pumps en knalgroene tas van Jacquemus maken het geheel af.

Broekpak van Zara?

Amalia’s tas is alvast een hint naar het knalgroene broekpak met opvallende gouden knopen van haar zus Alexia, dat zomaar van de Zara zou kunnen zijn en dat de afgelopen weken de winkel uit is gevlogen. Amalia combineert het geheel met een groene/zachtroze top met dessin. Daarbij een roze clutch, niet exact in dezelfde kleur als de jurk van Máxima, maar wel passend bij het geheel. De tas is waarschijnlijk ook van haar geleend, want de koningin droeg dit tasje van Natan al eerder.

Ⓒ ANP/ HH

Jongste zus Ariane viel een beetje uit de toon in het kleurrijke geheel met haar donkerblauwe effen gebreide jurkje van haar favoriete Franse merk Sandro (265 euro), maar de zilveren knopen zijn wel een blikvanger en ook de knalgele fluo tas maakt het ruimschoots goed. Opvallend is dat de jongste telg nogal lang geworden is, ondanks het feit dat ze slingbak schoenen draagt met een kleine hak.

Zomers pak

Koning Willem-Alexander koos voor de verandering deze keer niet voor een donkerblauw pak, maar voor een heel actueel zomerse variant, in het grijs, gecombineerd met een witte blouse en een lichte stropdas, heel stijlvol. De koning, woensdag 55 jaar geworden, was van de week overigens nog hip en happening met zijn paarse sokken onder een sportieve casual outfit tijdens de Invictus Games, waar hij met de Britse prins Harry was.

Ⓒ ANP/HH

De kleurrijke mix-en-matchtrend van Máxima met haar dochters is een absolute trend. Daarbij is het dus niet nodig om zelf alle kleuren terug te laten komen in de outfit, maar kun je die ook onderling met elkaar combineren zoals de koninklijke dames hebben gedaan. Dat geeft wel aan hoezeer ze bezig zijn met mode-invloeden en dat ze niet zomaar lukraak iets uit de kast halen.

Vorig jaar tijdens Koningsdag droegen de dames afzonderlijk hun favoriete kleuren, maar dit jaar was het dus duidelijk een mode-geheel. Opvallend gegeven is ook dat de zussen geen jassen droegen en Máxima wel.

Ⓒ ANP/HH

Enige misfit

Ook de andere aanwezige prinsessen hadden zich goed gehouden aan de mix-en-matchdresscode met de leden van de koninklijke familie. Met een zachtgeel pastelkleurige outfit zette Marilène de toon en ook Aimée deed het goed in gebroken wit met een full colour kobaltblauwe jumpsuit, terwijl ook in de outfits van Annette en Laurentien de gedragen kleuren weer waren terug te vinden. Prinses Annette koos ook voor een opvallende groene kleur, die ook prima meedeed in de kleurenweelde.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Ⓒ ANP/HH

De enige ’misfit’ was eigenlijk van burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, die weliswaar in een actueel pastelroze tweedjurk verscheen, maar die was helaas wel veel te lang en had een hoog Alice in Wonderland-gehalte.