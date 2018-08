Rihanna op cover septembernummer Britse Vogue

Edward Enninful wilde bij zijn eerste septembernummer als hoofdredacteur vooral iets speciaals neerzetten en een tijdsbeeld neerzetten met alles wat daarin ’opwindend en gevarieerd is’.

Hij wist meteen dat Rihanna op de cover moest. „Een moedig icoon uit de muziekindustrie en zakenvrouw. Als het gaat om de mix van mode en beroemdheid, is er niemand die dat kan doen zoals zij. Hoever we ook gaan met de styling, of hoe experimenteel onze uitstraling, zij blijft daarin overeind. Ze blijft altijd Rihanna.”

Het septembernummer is het belangrijkste nummer van het jaar voor de modebladen en het is voor het eerst in meer honderd jaar geschiedenis van de Britse Vogue dat de hoofdredactie voor dat nummer een zwart model kiest. Maandag werd bekend dat de Amerikaanse Vogue ook een primeur heeft, van een andere aard.