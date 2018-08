Zweden zoekt hulp na diefstal koninklijke kronen en rijksappel

Tot nu toe is vergeefs gezocht naar de dieven, die met een bootje uit Strängnäs weg wisten te komen. Door het melden van de juwelenroof aan Interpol hopen de Zweden internationale verkoop te bemoeilijken.

De gestolen regalia uit 1611 behoren niet als zodanig tot de Zweedse kroonjuwelen. Die liggen achter slot en grendel in de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm. Maar in de zeventiende eeuw en daarvoor was het gebruik om overleden vorsten symbolen van hun waardigheid mee te geven in het graf. De kronen van Karl IX en Kristina en de rijksappel zijn speciaal voor dat doel gemaakt. Ze zijn van grote historische waarde, terwijl er niet echt een prijskaartje aan hangt.

Bekijk ook: Dieven stelen Zweedse kroonjuwelen en vluchten in speedboot