Zweedse prinses Christina geeft titel op

Komende vrijdag wordt Christina Magnuson 75 jaar. Ze vindt dat ze haar taken als prinses heeft volbracht. „Ik zie in dat ik nog maar weinig tijd heb”, vertelde ze. „Daarom wil ik mij niet meer binden aan zaken voor de toekomst. Vanaf nu wil ik me concentreren op het nu.”

Christina kwakkelt de laatste jaren met haar gezondheid. Zo werd ze vorig jaar met succes behandeld tegen leukemie, maar de ziekte eiste een zware tol.

Na de dood van haar moeder, begin jaren zeventig, nam Christina haar taken over. Dat betekende dat ze zich inzette voor een aantal maatschappelijke organisaties. Zo deed ze veel werk voor het Rode Kruis en was ze betrokken bij een speciaal fonds om de positie van vrouwen te verbeteren.