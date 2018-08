Kim Kardashian maakt Tyson Beckford uit voor ’homo’

Eerder deze week verschenen er beelden van Kim op internet waarop ze te zien is in een blauwe legging en een weinig verhullend blauw topje. Via een post hierover van The Shade Room reageerde Tyson met: „Sorry, ik vind het niets.” Maar daarna ging hij een stukje verder. „Ze is niet echt. De arts heeft haar rechterheup verpest”, waarmee hij suggereert dat Kardashian aan zich heeft laten sleutelen. Iets wat ze altijd heeft ontkend.

Kim was dan ook allerminst gecharmeerd van het commentaar en reageerde op dezelfde Instagrampagina met: „Meid, we weten allemaal waarom je het niets vindt” met daarachter emoji’s van een theekopje en nagellak. Waarmee de vrouw van Kanye West op haar beurt lijkt te suggereren dat Beckford homo is en haar daarom niet aantrekkelijk vindt.

De opmerking komt Kim op een hoop kritiek te staan. Veel volgers zijn boos dat ze ’homo’ heeft gebruikt als belediging. Overigens is Beckford hetero. In het verleden had hij relaties met onder anderen modellen Shanina Shaik, Alicia Hall en Imogen Thomas.