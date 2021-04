Recensie New life: Big2 en zijn kleine geluk

Kleine jongens worden groot, rapt Big2 op zijn nieuwe album New life, dat vandaag uitkomt. Dat zegt lang niet alles, maar wel heel veel want het opvallendst op deze plaat zijn de persoonlijke ontboezemingen van de inmiddels 35-jarige Twan van Steenhoven. Een maand nadat hij met The Opposites een Edison Pop Oeuvreprijs mocht bijzetten in zijn toch al volle prijzenkast, komt hij op New life tot de essentie.