Yolanthe met de billen bloot

„Het is niet wat je doet, maar hoe je het doet. Het is niet wat je ziet, maar hoe je ernaar kijkt. Het gaat er niet om hoe je leven is, maar hoe je het leeft”, schrijft Yolanthe bij een foto op Instagram. De brunette wordt al snel overladen met complimenten. „Wat ben je toch een super mooie vrouw, met het perfecte lichaam. Maar ook met een hart van goud”, schrijft iemand. „Prachtig! Spannend zonder ordinair te zijn. Hele subtiele foto! Love it!”, reageert een ander.

Toch is niet iedereen te spreken over de foto. „Je kon niks anders verzinnen, dan maar met je billen bloot! Ongelooflijk”, uit iemand zijn frustratie. En: „Ach kom op Yo je bent een vrouw met klasse. Waarom verlaag je je toch zo. En jaja alles mooi praten, je hoort bepaalde lichaamsdelen gewoon NIET te laten zien!”

Ook vraagt iemand zich af of Wesley wel op de hoogte is van deze foto. ,,Nu maar hopen dat hij het niet ziet”, reageert Yolanthe.