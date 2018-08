Johnny Depp beschuldigt ex van mishandeling

Op basis van nieuwe rechtbankdocumenten meldt People dat Depp Heard beschuldigt van slaan. Zij zou hem twee keer in het gezicht hebben geslagen, nadat hij te laat was komen opdagen voor haar verjaardag in 2016. Heard zou gedronken hebben en werd agressief en gewelddadig toen hij thuis kwam. Depp claimt op dat moment zelf niet onder invloed te zijn geweest.

Depp en Heard gingen in 2016 na een lange vechtscheiding uit elkaar. De actrice beschuldigde Depp destijds van fysieke en verbale mishandeling. De acteur werd door de rechtbank opgedragen om zijn ex zeven miljoen dollar te betalen, die Heard daarna volledig doneerde aan het Children’s Hospital Los Angeles en de American Civil Liberties Union.

Heard ontkent dat ze Depp zou hebben geslagen. Een advocaat noemt de beschuldiging tegenover The Mirror ’volslagen onjuist.’