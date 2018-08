Piet Paulusma opgenomen in ziekenhuis

Wat er precies met Piet aan de hand is, is nog onduidelijk. Hij is met onbekende gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis en wordt op dit moment onderzocht. Shownieuws meldt dat het naar omstandigheden ’redelijk’ met hem gaat.

„Als Piet er niet is, dan weet je wel dat er echt iets aan de hand is. Hij begon in 1996 als weerman bij SBS en heeft sindsdien één uitzending gemist, omdat het echt niet anders kon en hij is twee keer acht dagen op vakantie geweest. Verder heeft hij er altijd gestaan.”