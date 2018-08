Monique Smit slaat nieuwe weg in

Het kwam voor Monique Smit als een verrassing toen ze werd gevraagd voor een rol in de film First Kiss. „Ik dacht dat het een grap was.” Ⓒ De Telegraaf

Broer JAN was al eens te zien in de bioscoopfilm Het Bombardement en dus kon MONIQUE SMIT (29) niet achterblijven. Ook zij heeft nu een filmrol te pakken. De Volendamse is later dit jaar te zien in First Kiss en krijgt als tegenspeelsters onder meer LEONTINE BORSATO, STIJN FRANSEN en CAROLINE DE BRUIJN tegenover zich.