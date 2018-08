Demi Lovato nog deze week uit ziekenhuis

Volgens de site staat de zangeres nu voor de keuze om naar een afkickkliniek te gaan, of een flink aantal mensen uit haar directe omgeving te verliezen. Een insider die voor Demi werkt vertelt dat hij of zij in ieder geval opzegt als de 25-jarige geen hulp zoekt. „Ze kan doodgaan als ze dat niet doet, en ik ga niet toekijken en dan horen dat ik niet heb ingegrepen.”

Eerder berichtte de site dat haar manager sinds jaar en dag, Phil McIntyre, een paar maanden geleden brak met de zangeres. Er werd toen geen reden gegeven, maar bronnen vertelden TMZ dat hij er erg bij Demi op had aangedrongen om hulp te zoeken, zonder resultaat.

Demi werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Volgens bronnen van TMZ viel zij maanden geleden terug op haar drugsverslaving en weigerde ze iedere vorm van hulp. Ze zou echter enorm geschrokken zijn door haar ziekenhuisopname en zich bereid hebben getoond zich te laten opnemen in een kliniek.