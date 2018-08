Tv-opnames vlak voor dood Anthony Bourdain worden nog uitgezonden

Ten tijde van zijn dood was één aflevering van een nieuw seizoen Parts Unknown al klaar. Vier andere episodes worden samengesteld door regisseurs van de productiemaatschappij van het programma. Zij vullen daarvoor materiaal aan dat al wel op locatie was gefilmd. De voltooide aflevering vindt plaats in Kenia, de andere vier in de Amerikaanse staten New York en Texas en in Spanje en Indonesië.

De laatste twee uitzendingen staan in het teken van het overlijden van Bourdain. In één aflevering blikken de mensen die met hem aan het programma werkten terug, en het laatste deel staat in het teken van ’de manier waarop Tony de wereld heeft geraakt’, aldus de contentbaas van CNN in een interview met de LA Times.

Bij de Brasserie Les Halles in New York waar Bourdain werkte als chef, werden persoonlijke briefjes en foto’s opgehangen ter nagedachtenis Ⓒ Hollandse Hoogte