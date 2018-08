Seth Green krijgt krankzinnige brief van acteur Isaac Kappy

De acteur stuurt Seth en zijn vrouw allerlei brieven en plaatste onlangs nog een video op social media waarin hij Seth beschuldigt van pedofilie. In de brieven verklaart hij enerzijds hoeveel hij van het stel houdt en benadrukt hij dat hij hen nooit kwaad zal doen en dreigt hij anderzijds dat als de ’goede wil niet wederzijds is’ hij ’in het belang van zelfbehoud een serie van triggerende gebeurtenissen heeft klaarstaan’. TMZ publiceerde een pdf van de brieven, waarin de wartaal te lezen is.

De bewuste brief waarvan TMZ screenshots kreeg Ⓒ TMZ

Vorige maand zou Kappy aanwezig zijn geweest op een spelletjesavond bij een groep vrienden, onder wie Paris Jackson. Daarbij zou hij de dochter van Michael Jackson op een gegeven moment in een wurggreep hebben gehouden.

Kogelregen

Voor de politie in Los Angeles was de maat vol toen de man afgelopen week via sociale media dreigementen verspreidde. Hij schreef in een tweet dat hij de laatste tijd ’interessant’ verkeer had opgemerkt rond zijn huis, en dat als iemand hem probeerde te vermoorden, hij het kogels zou laten regenen.

Op Twitter zelf ontkent hij overigens het bericht van TMZ en zegt hij dat het vol feitelijke onjuistheden staat. Zo zou hij Paris al een jaar niet gezien hebben en noemt hij de beschuldigingen een ’typisch voorbeeld van karaktermoord’.