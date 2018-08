Carrie Underwood komt naar Tuckerville

Underwood won in 2005 American Idol en groeide daarna uit tot een internationale countryster. De 35-jarige zangeres wist in de afgelopen jaren liefst zeven Grammy Awards in de wacht te slepen en verkocht wereldwijd 64 miljoen platen.

Ilse DeLange, initiatiefneemster van Tuckerville, is erg verheugd met de komst van de wereldster. „Ik ben superblij dat een van Amerika’s grootste countrysterren dit jaar naar mijn eigen Tuckerville komt. Het éérste optreden ooit in Nederland van Carrie Underwood. Nashville in Twente, yes!”

Naast Underwood voegde de organisatie ook onder meer Parker Millsap, Hannah Williams & The Affirmations en Wulf toe aan het programma. Eerder werd al bekend dat bekende artiesten als George Ezra, Isaac Gracie en Jacqueline Govaert acte de présence geven op Tuckerville.