Raymi Sambo maakt theater over lhbti-mijlpaal

De bekroonde Nederlandse acteur wil met zijn initiatief terugblikken op de mijlpaal uit de lhbti-geschiedenis en kijken wat de waarde van de opstand toen is geweest. In juni 1969 braken er in New York rellen uit toen de politie een inval deed in het Stonewall-café om de lhbti’s te verwijderen.

Verschillende artiesten komen op 1 augustus rondom het thema aan het woord. Na de voorstelling is er een nagesprek tussen de makers en het publiek. De voorstelling vindt plaats in het Compagnietheater in Amsterdam.

Het initiatief wordt gesteund door de gemeente Amsterdam. Raymi Sambo maakt al jarenlang taboedoorbrekende interactieve theatervoorstellingen over heikele thema’s, zoals onlangs nog Zwarte Piet. Hiervoor won hij onder meer de Spotlight-award tijdens de Black Achievement Month en de Winq Diversiteitsprijs.