Evert Santegoeds: ’Hoeveel getuigen wil Bridget horen voordat ze haar herinnering terugkrijgt?’

Bridget stapte naar de rechter, nadat er op 11 november op de pagina Privé in De Telegraaf werd gemeld dat André en en zij, sinds vorige maand ’officieel samen’, op het huwelijk van Patty Brard, in 2014, voor het oog van alle aanwezigen zich te buiten zijn gegaan aan een hartstochtelijke vrijage.

„Er is een zoen geweest, misschien zelfs een heftige zoen. Maar ik zweer op mijn zoon dat er verder niets gebeurd is”, verklaarde Bridget in de rechtbank. Ze eist een schadevergoeding van 7500 euro en rectificatie van het artikel.

Rectificatie

In eerste instantie liet Bridget via haar advocaat Royce de Vries weten een rectificatie te eisen voor het de bewering dat André en zij zich ’voor het oog van alle aanwezigen zich te buiten zijn gegaan na een hartstochtelijke vrijage’ en dat deze ’beschuldigingen’ worden ’gedragen door onvoldoende feiten’.

Een dag voordat het kort geding plaatsvond, werd de gewenste rectificatie echter aangepast. Bridget bleek ditmaal te vallen over de term ’een huwelijksnacht’. „Dit zou publiekelijk, voor het oog van alle aanwezigen, maar ook in een ’hok met lege flessen, dozen en kratten’ hebben plaatsgevonden.”

’Een kusje’

Bronnen verklaren aan TMG dat het ging om een vrijpartij, die veel verder ging dan één zoen. In totaal hebben twaalf mensen in november van dit jaar aan TMG verklaard dat er een vrijpartij in 2014 heeft plaatsgevonden tussen Bridget en André. Drie daarvan hebben met naam en toenaam een schriftelijke verklaring afgelegd, twee daarvan hebben een schriftelijke verklaring verstrekt, maar willen anoniem blijven.

Bart Ettekoven, hoofdredacteur van Weekend, verklaart het volgende: „Graag verwijs ik je naar Weekend editie 46, waarin ik op pagina 7 en 8 beschrijf wat ik die avond, op de bruiloft van Patty en Antoine, met eigen ogen heb gezien. Bridget Maasland deed het in de media af als ’een kusje’, maar ik, en met mij tientallen andere journalisten en bruiloftsgasten, hebben gezien dat Bridget en André een stuk verder gingen dan elkaar slechts een zoen geven.”

’Get a room’

Verder deelt Ettekoven in zijn weekblad (editie 46): „Ik heb er tenslotte met mijn eigen ogen bovenop gestaan toen hij vijf jaar geleden op de bruiloft van Patty Brard een wel héél gezellige avond beleefde met de blondine.”

De in totaal twaalf bronnen van TMG en de twee bronnen van Weekend hebben afzonderlijk van elkaar mededelingen gedaan, die erop neerkomen dat er in 2014 publiekelijk een innige vrijpartij heeft plaatsgevonden tussen Bridget Maasland en André Hazes. De meeste bronnen vinden het een gênante kwestie en gebruiken metaforen om de intimiteit van het contact te omschrijven: „Zij liet zich overal betasten”, „Haar slip lag op haar enkels”, „Ze waren zo hevig aan het kussen en het vrijen dat sommige mensen riepen: ’Get a room.’”

Zonder gêne

In de publicatie op de pagina Privé in De Telegraaf is dit als volgt verwoord:

„Bridget en André werden reeds als magneten tot elkaar aangetrokken en zij maakten, zonder enige gêne, geen geheim van hun gevoelens voor elkaar.”

„Zichtbaar voor iedereen maakten André, en met name Bridget zelf, alle aanwezigen in gebaar en geluid duidelijk dat háár bijnaam ’Fridget’ werkelijk nergens op gebaseerd is.”

Huwelijksnacht

Bovendien bevat het artikel de passage: „Hun eigen huwelijksnacht beleefden zij tussen de kratten en dozen...” Het woord ’huwelijksnacht’, dat ook in de publicatie tussen aanhalingstekens is weergegeven en de woorden ’tussen de kratten en dozen’ zijn volgens advocaat van De Telegraaf, Bas Le Poole, gebruikt als metafoor voor het intieme contact tussen Bridget en André in de nacht van het huwelijksfeest van Patty Brard.

Hoofdredacteur Evert Santegoeds laat weten in een reactie: „Helemaal nu deze zaak na een maand is bekend geworden, word ik overstelpt met reacties van mensen die er ook bij waren. Hoeveel getuigen wil Bridget horen, voordat zij haar levende herinnering aan die nacht terugkrijgt?”

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds Ⓒ William Rutten