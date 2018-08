Ⓒ RTL/Freddy Koh

Spoiler alert!- Nu de beproeving in Mexico voor de Temptation Island VIPS deelnemers er bijna op zit, heeft het er alle schijn van dat het op een verliefde Niels na, nog redelijk tam is gebleven. Totdat een van de heren, ondanks het uitblijven van een vuurpijl, zelf het vuurwerk voor zijn rekening neemt op ’dreamdate’, in bed welteverstaan.