Vlaming Wim Opbrouck volgende Zomergast

Opbrouck is bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Ventoux uit 2015, over vier vrienden van middelbare leeftijd die samen de gelijknamige berg beklimmen. Dit najaar is hij te zien in de Nederlandse speelfilms Cobain van Nanouk Leopold en Oude Liefde van Nicole van Kilsdonk. Vanaf september presenteert Opbrouck de Belgische variant van Heel Holland Bakt.

" Zomergasten heeft me al zo vaak geïnspireerd. In de verhalen en in de beelden", zegt Opbrouck. "Het komen en gaan van de seizoenen is van een geruststellende zekerheid. Ik wil de fragmenten laten zien die ik koester en een kompas zijn in mijn artistieke en private leven."

Opbrouck is de vierde gast die bekend is gemaakt. De eerste drie zijn schrijfster Rosanne Hertzberger, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en psychiater Glenn Helberg.