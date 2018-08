Barbie is kinderen voorlopig KWIJT

Michael en Samantha in 2013, toen ze nog gelukkig waren. Inmiddels zijn ze uit elkaar, na ’Barbies’ derde zelfmoordpoging worden hun zoon en dochter nu uit huis geplaatst. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Het was nogal een week voor MICHAEL VAN DER PLAS en zijn ex SAMANTHA DE JONG, beter bekend als BARBIE. Opnieuw deed zij toen een poging zich van het leven te beroven, terwijl ze toch de zorg draagt over haar twee kinderen. Gisteren was de voogdijzaak: ANGELINA (6) en MILANO (3) worden voorlopig uit huis geplaatst.