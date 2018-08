Laurent zoekt verloren miljoenen in Luxemburg

Laurents Global Sustainable Development Trust (GSDT) investeerde in 2008 maar liefst 70 miljoen euro in een bomenplantproject om de toenemende verwoestijning in Libië tegen te gaan. Twee jaar later zei de Libische overheid het contract ineens eenzijdig op. Kort daarna ging Laurents onderneming over de kop en kreeg het een vereffenaar, die er sindsdien alles aan doet om geld terug te halen.

In 2014 werd de eerste slag gewonnen. Een Brusselse rechtbank oordeelde dat de Libische staat bijna 50 miljoen euro moest terugbetalen. Maar het land, dat na de val van de Libische leider Muammer Khadaffi in 2011 in chaos werd gestort, weigert ook maar een cent te betalen. Daardoor werd onderzoek gedaan naar de bevroren 15 miljard euro van Khadaffi bij Belgische banken.

Het blijkt dat niet al het geld van Khadaffi is bevroren. De rente die de miljarden bij de Belgische bank Euroclear genereert, vloeit tot op de dag van vandaag naar een rekening bij de Britse bank HSBC in Luxemburg, op naam van een Libisch fonds. Opvallend genoeg weet niemand wie toegang heeft tot dat geld en waar de naar schatting 300 miljoen euro per jaar aan rente naartoe gaat. Doordat het geld naar Luxemburg stroomt, vindt daar de rechtszaak plaats.

