Dochter Hans Kazàn spontaan ’verlamd’

Zware tijden voor Hans Kazan en zijn dochter Lara. Bij haar is drie weken geleden een extreem zeldzame ziekte ontdekt die haar hele leven nu overhoop heeft gegooid.

In drie weken tijd is de wereld van illusionist HANS KAZÀN ingestort, nu zijn dochter LARA aan een zeldzame verlammingsziekte lijdt. Vier keer per dag raakt de jongste telg van de familie onwel en kan zij ineens niets zien of doen. „We zijn doodsbang dat de ziekte erfelijk is. Lara kan niet meer alleen zijn, omdat ze onverwacht een aanval kan krijgen”, zegt de aangeslagen illusionist over het nieuwste drama in zijn familie.