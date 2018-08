Britten vallen over leugen Trump over Queen

De Queen was vroeg, wachtte tien minuten op zijn komst, en had daarna veel moeite om de president in de pas te laten lopen bij de inspectie van de erewacht. Dat de 92-jarige koningin eerder naar buiten kwam en bij het wachten op haar horloge keek, wekte destijds de indruk dat Donald en Melania Trump te laat waren voor de ontmoeting. Op sociale media kreeg Trump daarvoor ten onrechte veel kritiek.

De president bestempelde dat donderdagavond tijdens een partijbijeenkomst als ’walgelijk vals nieuws.’ Maar Trump ging daarna een stap verder. „Ik was zo’n vijftien minuten te vroeg en ik stond daar met mijn vrouw te wachten. Dat geeft niet, het is tenslotte de Queen niet waar? We kunnen wachten. Maar ik ben iets te vroeg”, aldus de Amerikaanse president. Dat hij de koningin een enorm verwijt maakte, schoot de Britse media in het verkeerde keelgat. ’Trump beschuldigt de koningin’, was een van de meer gematigde nieuwskoppen.

Op Twitter kreeg de president ook de volle laag. „Net als je denkt dat die man niet lager kan zakken, gebeurt er dit”, luidde een van de reacties. De koninklijke protocollaire vuistregel dat de Queen nooit te laat is - ’een evenement begint pas als zij er is’ - werd aangehaald, en voor Trump werd een enkele reis naar de Tower of Londen voorgesteld. Verbazing was er ook. Waarom moest de president hierover liegen, terwijl heel gemakkelijk kan worden aangetoond dat de koningin al enige tijd op hem wachtte?