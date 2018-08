’X-Men-actrice vermist’

Sinds 1 juli is Fan Bingbing niet meer in het openbaar gezien. Ook op sociale media is zij, op een enkel like na, niet meer actief geweest. Haar fans maken zich dan ook grote zorgen, omdat ze normaal een stuk actiever is.

Dat er nu ook geruchten rondgaan dat de actrice geheime contracten zou hebben ondertekend met een Chinees entertainmentbedrijf om de belasting te ontduiken, maakt dat er volgens de Maleisische krant The Straits Times grote zorgen zijn.Volgens een voormalige tv-presentator van de Chinese staatsomroep zou Bingbing twee contracten hebben getekend: één voor 10 miljoen yuan (1,3 miljoen euro) en één voor 50 miljoen yuan (6,5 miljoen euro).

Het zou gaan om zogenaamde yin-yangcontracten, waarbij het eerste contract wel wordt opgegeven bij de belastingdienst, maar het tweede niet. Haar achterban ontkent alle beschuldigingen, maar ook zij kunnen niet vertellen waar de actrice is. Volgens diverse Chinese media zou ze samen met haar broer uit China willen vertrekken.

Fan Bingbing is niet de eerste Chinese beroemdheid die in de problemen komt met de overheid. De Communistische Partij heeft volledige controle over de Chinese entertainmentindustrie en wie zich niet aan de regels houdt, komt op een zwarte lijst terecht.