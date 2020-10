Piraten van Hiernaast eerste ’coronafilm’ met meer dan 200.000 bezoekers

Tygo Gernandt in De Piraten van Hiernaast. Ⓒ Dutch FilmWorks

De familiefilm De Piraten van Hiernaast van regisseur Pim van Hoeve is de grens van 200.000 bioscoopbezoekers gepasseerd. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks zaterdag gemeld. Het is daarmee de eerste Nederlandse film die dit gelukt is in coronatijd.