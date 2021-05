Bioscoop van de 17e eeuw bood internationaal vertier

Hans Jurriaensz. van Baden schilderde ’Interieur van de Amsterdamse Schouwburg’, 1653. Het laat zien hoe het er in het eerste publieke theater van Nederland aan toe ging.

Er blijken nogal wat misvattingen te bestaan over hoe het er in de zeventiende eeuw aan toeging in het eerste publieke theater van Nederland, de Amsterdamse Schouwburg. In zijn boek ’Podium van Europa’, dat vanaf 11 mei verkrijgbaar is, legt Frans Blom uit hoe het echt zat.