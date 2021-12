Leonardo DiCaprio had moeite met naaktscène Meryl Streep

Als in het interview de bewuste scène aan bod komt, zegt McKay: „Weet je wie er moeite mee had? Leo! Leo ziet Meryl als de koningin van de film, als een speciaal figuur in de filmgeschiedenis. Hij vond het niet fijn dat we haar dat korte moment naakt met die tattoo tonen. Hij vroeg nog aan me: moeten we dat echt laten zien?”

McKay bevestigt overigens dat voor het deel van de scène waarin het meeste naakt is te zien een stand-in is gebruikt. Maar Streep had er geen problemen mee zich van haar kleding te ontdoen. „Die is nergens bang voor. Ze gaf geen krimp en heeft er nooit een punt van gemaakt.” Voor DiCaprio had hij meer overtuigingskracht nodig. „Ik moest bij hem echt benadrukken: maar het is president Orlean die je ziet, het is niet Meryl Streep.”

In Don’t Look Up speelt DiCaprio een wetenschapper die de wereld duidelijk probeert te maken dat er een komeet op de aarde afstormt, met vrijwel zeker desastreuze gevolgen. Streep speelt de Amerikaanse president die daar niet al te veel over wil horen.