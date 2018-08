Marlijn voelde ’meteen’ klik met André

„Ik dacht: hoe hou ik mezelf staande naast zo’n kracht? Naast iemand die zichzelf al zo heeft uitgevonden?”, zegt Marlijn tegen BuzzE over haar aanvankelijke twijfels. „Ik kom net kijken, ben nog zoekende naar wie ik ben en wie ik wil zijn op televisie. Ik vond het heel spannend, maar hij had al heel snel iets van: jij doet hoe jij bent en ik doe hoe ik ben.”

Nu een groot deel van de opnamen voor De nieuwe lekkerbek, elke woensdagavond om 20.30 uur te zien op NPO 1 bij Omroep MAX, erop zitten, is Marlijn razend enthousiast over haar medepresentator. „Het is zo tof en heel leerzaam om met hem te werken. Hij is een enorme vakman en knalt, ook al is hij zeventig, de hele dag door. Ik vind het superinspirerend om iemand die die leeftijd heeft bereikt zo hard te zien werken.”

Stormloop

Mocht De nieuwe lekkerbek een vervolg krijgen, dan verwacht Marlijn dat veel mensen zich zullen aanmelden. „Ik heb het idee dat het, als dit eenmaal op televisie is en een succes wordt, voor een stormloop gaat zorgen. Dat iedereen geïnspireerd wordt om nieuwe dingen op het gebied van eten te bedenken.”

De vele creatievelingen die de revue passeren hebben Marlijn nog niet weten te inspireren. „Ik ben totaal niet innovatief als het over koken gaat”, geeft ze lachend toe. „Ik ben gezegend met een vriend die waanzinnig kan koken. Ik schuif aan en eet lekker, of volg braaf de receptjes uit een kookboek.”